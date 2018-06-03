Учёные выяснили, почему мы не помним своих снов

Ученые из Университета Монаша рассказали, что даже те люди, которые считают, что никогда не видят снов, на самом деле видят их, но забывают гораздо быстрее. Исследования показывают, что такие люди могут не вспомнить ни единого момента сна утром, но если их разбудить в нужный момент – они обнаружат, что все-таки грезят.

Конкретная причина того, что люди не помнят сны, неизвестна, но у науки есть несколько предположений на эту тему, пишет портал Live Science.

Во-первых, гиппокамп, регион мозга, ответственный в том числе за «перекладывание» информации из кратковременной памяти в долговременную. Гиппокамп засыпает одним из последних и, возможно, одним из последних же просыпается. Есть вероятность, что, когда человек встает с утра, его сон находится в краткосрочной памяти, но поскольку гиппокамп еще не проснулся, в долгосрочную память сон не попадает. Кроме того, ночью гиппокамп (а он периодически проявляет активность) занят сортировкой поступившей за день информации и к новым данным он может быть невосприимчив.

Еще одна вероятная причина – это изменение уровней нейромедиаторов, ацетилхолина и норадреналина, которые также участвуют в процессе обработки воспоминаний. Когда человек засыпает, уровень обоих этих нейромедиаторов существенно сокращается, а затем, в фазе быстрого сна, ацетилхолин восстанавливает концентрацию, а норадреналин – нет. Может быть, именно эта комбинация и является ключом к тому, что люди не помнят, что им снилось.

И в заключение – может быть, мозг просто не считает сны информацией, полезной для запоминания. Люди забывают множество разных вещей, например, мало кто помнит, о чем думал утром, чистя зубы, возможно, сны голова тоже относит к той же категории бесполезных данных, сообщает vesti.ru.