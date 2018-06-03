Американскую киностудию стоимостью в 15 миллионов продали за 1 доллар

Здание киностудии в американском городе Сиракьюс штат Ню-Йорк продали за символическую цену в 1 доллар. При этом строительство киностудии в свое время обошлось в 15 миллионов долларов.

Губернатор штата Эндрю Куомо возлагал большие надежды на киностудию, предрекая ей большое будущее, но в итоге там не сняли ни одного фильма. Кинокомпания, которую отобрали для съемок в киностудии, оказалась фиктивной, против нее подано несколько исков.

В пятницу управляющая компания передала здание киностудии аналогичному предприятию за символическую плату.

Несмотря на то, что власти штата Нью-Йорк неоднократно были замешаны в коррупционных скандалах, Куомо намерен переизбраться на новый срок, сообщает vesti.ru.