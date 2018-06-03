В село Тогатин на выборы мэра столицы привезли пьяных людей

Наблюдатели Promo-LEX зарегистрировали первые нарушения на участках еще до их открытия. В избирательных списках нашли имена умерших людей, урны не были опечатаны, а на двух участках сторонники партий оказывали давление на избирателей.

Также наблюдатели слышали на участках разговоры о том, что кому-то предлагали деньги за голос. Эта информация проверяется. А в Тогатине, по их данным, людей привозили на участок организованно. Причем многие были пьяны.



"У избирательного участка №303 в Тогатине был замечен автомобиль, который и уезжал и приезжал, привозя избирателей", - рассказал Павел Постикэ.



За день наблюдатели выявили четыре случая, когда люди фотографировали бюллетени. А на одном из участков избиратель проголосовал и попросил второй бюллетень, заявив, что поставил печать не туда, куда хотел.





