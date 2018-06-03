Продолжение реформ: в Саудовской Аравии впервые создано министерство культуры

В Саудовской Аравии впервые в истории страны создано министерство культуры. Как сообщило Саудовское агентство печати (САП), король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об упразднении министерства культуры и информации и формировании двух независимых ведомств.

Руководить минкультуры монарх назначил саудовского принца Бадра бен Абдаллу бен Фархана Аль Сауда - одного из соратников кронпринца-реформатора Мухаммеда бен Сальмана. Принц Бадр закончил тот же университет, что и принц Мухаммед, но по курсу права. До настоящего времени возглавлял королевскую комиссию по развитию региона Эль-Ула. На своей должности заключил партнерские соглашения с правительством Франции и Институтом арабского языка в Париже. Новый министр также входил в совет директоров Главного управления по культуре, где активно участвовал в разработке обновленной стратегии по преобразованию культурного сектора.

Имя принца Бадра впервые было предано широкой огласке после скандала в 2017 году, когда газета The New York Times объявила его покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's за рекордные $400 млн. Позднее принц не только опроверг эти данные, но и обвинил издание во враждебности и распространении слухов.

Создание министерства культуры стало логическим продолжением стратегии королевства "Видение-2030". С его реализацией в стране прошли разительные перемены, в том числе в области культуры и искусства. Саудовская монархия, которая до недавних пор считалась самой консервативной и закрытой страной в мире, открывает публичные кинотеатры, строит оперу, приглашает мировые коллективы и знаменитостей. А уже с 24 июня представительницы прекрасного пола, также получившие небывалые свободы за последние годы, смогут свободно управлять автомобилем, что ранее строго запрещалось и наказывалось.