Визажист Меган Маркл раскрыла секрет асимметричной формы её бровей

Визажист Шеррилл Райли поделилась секретом, как сделать идеальную форму бровей, чтобы было как у самой герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Daily Mail.

Сразу можно обрадовать всех девушек, потому что, пока вы стараетесь делать свои брови одной длины и ширины, истинные модницы давно отказались от симметрии. По мнению Шеррилл, брови должны быть асимметричны, чтобы выглядеть естественно.

"Это абсолютно нормально, если одна бровь будет чуть выше другой. В нас нет ничего ровного и одинакового. Вглядитесь в прохожих, и вы вряд ли увидите кого-то с одинаковыми бровями", - рассказала визажист герцогини Сассекской.

Кроме того, визажист призналась, что оставляет своим клиентам широкие брови, так они всегда естественны и модны. Также она раскрыла секрет любимой формы Меган Маркл — как у актрисы Одри Хепбёрн.

Шеррилл также предупредила любительниц регулярно хвататься за пинцет, что чрезмерное выщипывание волосков может повредить луковицы и остановить процесс роста бровей навсегда, пишет life.ru.