Полиция открыла огонь по буйному мужчине в Берлинском кафедральном соборе

Немецкая полиция применила оружие, чтобы обезвредить мужчину в Берлинском кафедральном соборе. Дебошир получил ранение ноги.

Как сообщила Reuters пресс-секретарь полиции Берлина, в кафедральном соборе было применено огнестрельное оружие. Раскрывать другие подробности она отказалась, отмечает newsru.com.

Между тем в Twitter полиции Берлина появилось объяснение случившегося. По сведениям стражей порядка, выстрел был произведен в буйного мужчину, который в результате получил ранение ноги.

"Около 16 часов наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе произвели выстрел в дебоширящего мужчину. Он получил ранение в ногу", - говорится в твите полиции. Там призвали не распространять непроверенных слухов.

Как сообщает Tagesspiegel, сотрудники собора вызвали полицию из-за устроенного мужчиной дебоша. По данным издания, ранение в результате получил не только буйный посетитель, но и прибывший на место полицейский.

Издание подчеркивает, что у происшествия нет террористической подоплеки. Возникшая угроза общественной безопасности уже полностью устранена. В то же время вечерняя служба в соборе, которая должна была состояться в 18:00 по местному времени, отменена.

На появившихся в социальных сетях видеозаписях с места происшествия видно, как вооруженные полицейские оцепили территорию вокруг собора. Две машины скорой помощи припарковались у входа в здание, популярного среди посещающих Германию туристов.



