В Латвии стартовали военные учения НАТО

Крупные международные военные учения НАТО Saber Strike 2018 стартовали в воскресенье в Латвии. Маневры пройдут до 15 июня и в них будет задействовано порядка 3 тыс. солдат из 12 стран - Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны республики, целью этих ежегодных маневров является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования. В этом году в них также впервые участвует дислоцированный в республике многонациональный батальон альянса. Учения проводятся одновременно с организованными Латвией международными военными учениями Summer Shield 15, передает ТАСС.

Учения развернутся на военном полигоне в Адажи и в нескольких краях страны. "Они будут проходить в разных регионах, в 10 самоуправлениях, начиная от Адажи и заканчивая Вайнеде и Скрундой. В этих краях жители увидят передвижение очень большого количества военной техники, и нужно считаться с определенными неудобствами в дорожном движении, за что мы просим прощения, и, конечно же, в течение этих двух недель будет некоторый шум. Главная цель - проверить готовность наших военнослужащих и воинских частей", - указал ранее командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонидс Калныньш.

По его словам, в ходе этих маневров будет проверяться боеготовность НВС Латвии и союзников, чтобы защитить республику в случае угрозы. "Эти учения являются одними из крупнейших, которые организовывают силы США в Европе, и главная их тема - быстрое реагирование наших союзников на любые конвенциональные угрозы. Будет проверяться, как быстро сюда смогут прибыть союзники, насколько мы синхронизированы, сотрудничая вместе, насколько наши штабные командиры готовы руководить выполнением как тактических, так и операционных задач, и в какой степени мы способны сотрудничать с местными жителями и местными гражданскими структурами", - отметил Калныньш.

Во время маневров будет использоваться имеющаяся на вооружении армии техника и технологии. "Мы будем использовать те вещи, которые мы готовились использовать из года в год. Это связано и с кибервозможностями, и с использованием связи, и с возможностями разведки, где мы также используем современные технологии. Конечно же, мы также проверим все вооружение, которые мы до этого приобрели", - подчеркнул он.