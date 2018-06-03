Выборы мэра столицы: предварительные результаты

Избирательные участки в столице закрылись в 21:00. Идет подсчет голосов. Явка во втором туре выборов мэра Кишинева превысила 39%.

Обработано 97% протоколов:

Ион Чебан - 47,93%

Андрей Нэстасе - 52,07%

Поддержать своего кандидата на пост мэра сегодня пришли более 248 тысяч человек. Самыми активными избирателями стали жители столицы в возрасте от 56 лет до 70 лет. Исполнить свой гражданский долг решили более 80 тысяч граждан этой категории. Меньше всего выборы привлекли молодых людей от 18 до 25 лет. Их было всего 18 тысяч.

За кресло мэра боролись кандидат от партии социалистов Ион Чебан и представитель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Две недели назад выдвиженца партии социалистов поддержал почти 41% избирателей, то есть более 91 тысячи человек, принявших участие в голосовании. Кандидата Платформы "Достоинство и правда" поддержали чуть более 32% избирателей.