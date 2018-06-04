Кандидат партии "Платформа ДА" на пост мэра столицы Андрей Нэстасе победил во втором туре выборов. По предварительным результатам подсчета голосов, он заручился поддержкой более чем 52,5% избирателей.
Соответственно, за представителя Партии социалистов Иона Чебана проголосовали свыше 47,4% горожан, пришедших на избирательные участки.
Явка во втором туре выборов мэра Кишинева превысила 39%, то есть поддержать своего кандидата на пост мэра сегодня вышли более 248 тысяч человек. Это на 3% больше, чем на выборах 20 мая.
Самыми активными избирателями стали жители столицы в возрасте от 56 лет до 70 лет. Исполнить свой гражданский долг решили более 80 тысяч граждан этой категории. Меньше всего выборы привлекли молодых людей от 18 до 25 лет. Их было всего 18 тысяч. Также, по данным ЦИК, женщины голосовали активнее мужчин.
В избирательные списки были включены более 631 тысячи столичных жителей.
Новоизбранный градоначальник будет исполнять свои обязанности до всеобщих местных выборов, которые запланированы на июнь 2019 года.
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