В селе София состоялся второй ежегодный фестиваль народных танцев

В селе София Дрокиевского района прошел второй ежегодный фестиваль народных танцев. В мероприятии приняли участие коллективы из нескольких районов страны и Румынии.

Помимо зажигательных танцев, для участников и гостей фестиваля организовали выставку птиц и традиционные угощения.





Мэр села говорит, что идея провести такие народные гуляния появилась в прошлом году, и он надеется, что фестиваль станет традиционным.

"К нам приезжают гости из соседних сел и районов, есть официальные делегации из Кишинева. Это потому, что село София известно выдающимися людьми", - сказал мэр села София Вячеслав Магаляс.

А в селе Фынтыница Дрокиевского района устроили скачки на породистых конях. Организовали соревнования мэрия и волонтеры из числа жителей села.

Участникам скачек вручили почетные дипломы, а лучших наградили денежными премиями.



Скачки проводят второй год подряд.

