"Арену-Кишинёв" могут построить по примеру спортивной арены в городе Клуж

Проект многофункциональной арены Кишинёва могут создать по примеру той, которую 2014 открыли в румынском городе Клуж.

При входе в комплекс на стенах развешены майки чемпионов, побывавших здесь, и постеры крупнейших событий. Например, через несколько дней после официального открытия, 31 октября 2014 год, здесь первым состоялся концерт британского певца Джеймса Бланта. А вид с верхней трибуны арены захватывает дух.



Изначально комплекс вмещал почти 7300 зрителей. Но в прошлом году арену расширили, и теперь она может принять до десяти тысяч человек.



За первый год существования комплекс в Клуж принял более 300 тысяч зрителей.



Безопасность обеспечивают 100 видеокамер. Охрана сможет вычислить воришку в любой толпе и любом уголке комплекса.



На случай отключения электроэнергии комплекс оснащен солнечными батареями. Они вырабатывают 36 киловатт в час.



Парковка комплекса рассчитана на 445 машин, оплата за час символическая - один румынский лей.

О строительстве многофункциональной арены в Кишиневе ещё в начале марта объявил спикер парламента Андриан Канду. Комплекс обойдется в 50 миллионов евро, большую часть затрат возьмут на себя инвесторы.