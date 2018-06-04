РАК (22 июня - 23 июля)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

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