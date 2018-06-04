Впервые в Молдове проходит фестиваль Moldavian Design Week

Сегодня стартует фестиваль творческих индустрий Moldavian Design Week, который в нашей стране организуют впервые. Лучшие свои проекты представят более ста отечественных дизайнеров.

Проекты будут выставлены в национальных музеях искусства и истории, в также в историческом музее Кишинева.

Посетители музеев смогут ознакомиться с промышленным, мебельным, а также архитектурным дизайном.

Основные партнеры проекта - столичная мэрия, правительство Молдовы и Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта.