В парке Валя Морилор прошёл 24-часовой сверхмарафон

Проверка на выносливость! В столичном парке Валя Морилор прошел сверхмарафон продолжительностью 24 часа.

По правилам, участникам разрешалось делать небольшие перерывы по время состязаний. Вдоль трассы были установлены точки питания, где можно было попить воды и перекусить.



Победительницей забега стала уроженка села Тартауль Кантемирского района Елена Ябанжи, несколько лет назад обосновавшаяся в Португалии. За сутки она пробежала 178 км и установила рекорд соревнований.



Самым возрастным участником стал 82-летний Михаил Гродецкий. Он участвует в сверхмарафоне с 1980 года.

Кишиневский сферхмарафон собрал 15 участников из Австрии, Германии, Португалии, Белорусси, Украины, России и Молдовы.

Соревнования прошли в 21-й раз.