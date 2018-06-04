В Кишиневе прошел третий этап чемпионата Молдовы по мотокроссу

В Кишиневе прошел третий этап чемпионата Молдовы по мотокроссу. Турнир собрал около 40 участников.

Большой интерес привлек старт не только признанных мастеров, но и юных мотогонщиков. Самым маленьким - всего шесть лет.

Итоги в этой категории оказались неожиданными. Соревнования выиграла единственная среди участников девочка – девятилетняя Антонина Дорофеева. Для нее это был первый старт в турнире такого уровня.

Участники состязались на очень сложной трассе с большим количество трамплинов. Трудности добавляла плохая видимость из-за пыли.

В третьем этапе принял участие и лучший молдавский мотогонщик Михай Кочу. Он уверенно занял первое место.

После долгого перерыва в рамках этапа чемпионата Молдовы прошли состязания на квадроциклах. Здесь на старт вышли три участника.

Следующий этап турнира пройдет через две недели в Ниспорень.





