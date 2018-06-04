В Ираке француженку приговорили к пожизненному заключению

Суд в Ираке приговорил гражданку Франции Мелину Бугедир к пожизненному заключению по обвинению в членстве в террористической группировке "Исламское государство", сообщает Радио Свобода.

Сначала женщина была приговорена к шести месяцам заключения за незаконный въезд в страну, однако суд постановил провести повторное рассмотрение дела после того, как прокуроры предоставили новые доказательства, в частности – фотографии, на которых ее муж запечатлен вместе с боевиками ИГИЛ.

Женщина утверждала, что приехала по принуждению, потому что ее муж угрожал забрать детей, если она не уедет с ним в Ирак, где он планировал присоединиться к "Исламскому государству".