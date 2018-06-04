Жертвами нападений в Нигерии стали 13 человек

В ночь на 4 июня в юго-восточном нигерийском штате Бенуэ в результате двух вооруженных нападений было убито не менее 13 человек и множество получили ранения. Об этом сообщает Punch.

"Пастухи "Фулани" вторглись в нашу деревню сегодня в предрассветное время, пока люди спали. Они стреляли, входили в дома и нападали на людей", - сообщила местная жительница.

Также пастухи взяли женщину из деревни в плен и сожгли несколько домов, передает korrespondent.net.

Погибли приблизительно 6-7 человек. Столько же погибло в другом районе в результате нападения группы сектантов.