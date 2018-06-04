Тайвань начал крупнейшие военные учения

Крупнейшие ежегодные военные учения Тайваня с боевой стрельбой стартовали в понедельник рано утром и продлятся до пятницы, сообщает Центральное информационное агентство.

Главными задачами учений "Хань гуан" являются отработка совместных операций на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова. Отмечается, что военнослужащие, принимающие участие в маневрах, разделены на две группы – красные и голубые — для отработки боевых столкновений.

Как отмечает агентство, на учениях отработают действия военных в случае "вторжения" сил Народной-освободительной Армии Китая с разных точек Тайваньского пролива.