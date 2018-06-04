Последний фильм Веры Глаголевой выйдет в прокат осенью

Последний фильм актрисы и режиссера Веры Глаголевой "Не чужие" выйдет в российский прокат осенью 2018 года. Об этом сообщил в понедельник представитель компании-прокатчика картины Анатолий Сергеев.

"Фильм выйдет в прокат в октябре-ноябре 2018 года, точные даты будут зависеть от фестивальной судьбы картины", - сказал прокатчик для ТАСС. На сочинском кинофестивале "Кинотавр" 3 июня прошел первый показ ленты, а Вера Глаголева посмертно была удостоена приза "Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте".

"После фильма "Две женщины" мы с Верой начали думать, что делать дальше, - рассказала в понедельник на пресс-конференции в рамках "Кинотавра" продюсер картины Наталья Иванова. - Я предложила пьесу Ольги Погодиной-Кузминой "Глиняная яма", Вера прочитала, сказала: "Нет, не мое, делать это не буду". Но позже она решила вернуться к пьесе, сказав: "Я могу ее сделать, но я буду менять финал, не хочу чернуху".

Фильм смонтировала сама Вера Глаголева, однако доделывали картину уже без нее - актриса умерла 16 августа 2017 года.

Действие фильма происходит в русской глубинке. Одна из героинь ленты Мила решает вернуться в дом матери после неудачной попытки "покорить Москву". Ее сестра Галя тоже стремится к женскому счастью. Их внимание привлекает молодой человек из Средней Азии Рустам. Главные роли исполнили Татьяна Владимирова, Санжар Мади, Лилия Волкова, Анна Капалева, Дмитрий Кривочуров.