Пользователи обнаружили в iPhone X новый недостаток

Пользователи iPhone X обнаружили новый недостаток у гаджетов - они заполняют внутреннюю память случайно сделанными скриншотами. Причиной является комбинация кнопок, благодаря которой гаджет постоянно их делает. Об этом пишет Gizmodo.

В предыдущих iPhone комбинация была другой. В актуальном флагмане это кнопка блокировки и увеличения громкости. Данная комбинация, как оказалось, является крайне чувствительной к нажатиям.

"Я одна, у кого было сделано 1,400 скниршотов на iPhone X?", - отметила пользовательница.

В итоге владельцам гаджета приходится ежедневно избавляться от случайных скриншотов. Своим недовольством пользователи делятся на страницах соцсетей, передает korrespondent.net.