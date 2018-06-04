Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо принял решение вернуть в государственную казну свою зарплату за год в знак покаяния за подделку в его ведомстве документов, связанных с компанией личного друга премьер-министра Синдзо Абэ.
Как сообщает в понедельник телеканал NHK, в связи с этим скандальным делом будут подвергнуты различным служебным наказаниям еще 20 более мелких чиновников. Некоторых из них на время отстранят от работы без сохранения содержания.
Годовая зарплата вице-премьера, министра финансов Асо составляет почти 20,9 млн иен - около $189,4 тыс, передает ТАСС.
В то же время прокуратура Японии уже приняла решение не возбуждать уголовное дело в отношении чиновников, подделывавших служебные документы. Это вызывает возмущение оппозиции, которая намерена требовать в парламенте отставки вице-премьера.
Японский минфин под давлением оппозиции и прессы 12 марта признался, что фальсификации подверглись 14 представленных парламенту документов о сделке с государственным участком, который был продан по цене в семь раз ниже рыночной знакомому жены премьер-министра. Из документов, в частности, были удалены имена Синдзо Абэ и его супруги Акиэ, вице-премьера Асо, ряда крупных политиков. Были вычеркнуты также упоминания об "исключительном характере" этой сделки и об указании супруги главы правительства активно продвигать продажу участка.
Находящаяся в центре скандала образовательная компания Moritomo Gakuen владеет частными учебными заведениями, известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера. В городе Тоёнака (префектура Осака) эта фирма собиралась открыть частную начальную школу, для которой ей и был продан предельно дешево участок государственной земли, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Жена премьера должна была стать почетным директором этой учебного заведения, но отказалась от поста на фоне скандала. Эта история привела к существенному падению уровня поддержки главы правительства.
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