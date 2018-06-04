Жуткие кадры из Гватемалы: как проходит одно из самых сильных за последнее время извержений вулкана

В Гватемале извержение вулкана Фуэго уже привело к гибели минимум 25 человек. Оно признано одним из самых сильных в последние годы. Дым и пепел от огненной горы поднимаются в небо на высоту до десяти километров. В социальных сетях люди делятся фото и видео страшного природного явления.

В нескольких населенных пунктах Гватемалы объявлен красный уровень тревоги. Из-за активности Фуэго пришлось закрыть международный аэропорт столицы Аурора, сообщает 360tv.

Трагедия коснулась 1,7 миллиона жителей, при этом численность населения страны составляет порядка 16,6 миллиона человек.

Из опасной зоны вывозят местных жителей. Всего из расположенных рядом с вулканом населенных пунктов эвакуировали около двух тысяч человек.

Пострадавшими числятся около 300 человек, десятки людей считаются пропавшими без вести.

В связи с гибелью людей при извержении Фуэго власти Гватемалы объявили трехдневный траур на всей территории республики.

Пепел от вулкана распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.