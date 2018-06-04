Под Киевом расстреляли Range Rover криминального авторитета: один человек погиб

Сегодня ночью в селе Гореничи под Киевом в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя столицы с огнестрельными ранениями.

Как сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции в Киевской области, тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

В то же время источники издания "Обозреватель" сообщают, что в автомобиле находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича"). При этом указывается, что Лищенко бежал из авто в лесопосадку во время стрельбы.

Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи. В доме сейчас проводится обыск, передает УНИАН.