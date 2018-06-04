Том Круз прыгнул с высоты в 7600 метров ради сцены в фильме

Известный актер Том Круз снова удивил поклонников уровнем своей физической подготовки и стремлением самостоятельно делать все трюки на съемках фильмов. На этот раз он выполнил несколько экстремальных прыжков с парашютом. Захватывающие кадры опубликовала кинокомпания Paramount Pictures на своем канале в YouTube.

Речь идет об очередном фильме франшизы «Миссия невыполнима», в которой Круз, по традиции, сыграет главную роль. В киноленте Итану Ханту вместе с его командой придется играть наперегонки со временем, когда миссия пойдет не по плану.

На съемках «Миссия Невыполнима: Последствия» Круз прыгал с высоты более 7,6 тысячи метров несколько вечеров подряд. Сам парашют он раскрывал за 600 метров до поверхности, выполняя высотные затяжные прыжки, которые иначе называются HALO jump.

В 2017 году 55-летний актер получил травму в ходе съемок. Он сильно ударился о стену и сломал лодыжку, когда перепрыгивал с одной крыши на другую. Из-за случившегося съемочный процесс приостановили на два месяца.

Мировая премьера «Миссия Невыполнима: Последствия» намечена на 26 июля.