Корпорация SpaceX американского миллиардера Илона Маска не сможет в этом году осуществить коммерческий полет вокруг Луны, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным издания, первая космическая турпоездка отложена по меньшей мере до середины 2019 года, однако на деле этот срок может оказаться даже более значительным.
Официальный представитель корпорации Джеймс Глисон подтвердил газете, что запуск действительно отложен. Причины такого решения он не озвучил, но подчеркнул, что SpaceX по-прежнему планирует отправлять туристов в космос. По словам Глисона, интерес к таким путешествиям проявляет множество клиентов компании.
О том, что в этом году SpaceX организует коммерческий полет вокруг Луны, ранее объявил сам Илон Маск. "Мы надеемся устроить несколько подобных миссий. Думаю, что это будет захватывающее мероприятие", - отмечал миллиардер в беседе с журналистами в феврале прошлого года.
Маск также добавил, что подписавшиеся на полет два туриста заплатили за такую возможность серьезные деньги. Их имена он называть не стал, отметив лишь, что "они не из Голливуда" и знакомы друг с другом.
WSJ между тем обратила внимание и на тот факт, что SpaceX планировала на текущий год 28 пусков, однако на данный момент этот показатель снизился на 40 процентов, что отражает резкий спад количества заказов на строительство и запуск крупных коммерческих спутников.
В 2016 году Илон Маск заявил, что в 2024 году может состояться первый пилотируемый полет к Марсу. Если миссия пройдет успешно, то корабль с экипажем достигнет Марса в 2025 году. Впрочем, весьма вероятно, что и этот запуск будет перенесен на более поздний срок, отмечает newsru.com.
Комментарии
- Чилийский предприниматель купил смартфон за 58 килограммов авокадо
- Под Нижним Тагилом массово погибают стрижи
- В Танзании в возрасте 21 года умерли знаменитые сиамские близнецы
- Под Киевом расстреляли Range Rover криминального авторитета: один человек погиб
- СМИ: японский министр финансов вернет годовую зарплату из-за скандала в его ведомстве
- Жертвами нападений в Нигерии стали 13 человек
- В Ираке француженку приговорили к пожизненному заключению
- Полиция открыла огонь по буйному мужчине в Берлинском кафедральном соборе
- Продолжение реформ: в Саудовской Аравии впервые создано министерство культуры
- Американскую киностудию стоимостью в 15 миллионов продали за 1 доллар
- Ученые обнаружили простой способ продлить жизнь
- Новый глава МВД Италии намерен проводить жесткую миграционную политику
- Пожар в столичной квартире: погиб человек
- Чилийский предприниматель купил смартфон за 58 килограммов авокадо
- Под Нижним Тагилом массово погибают стрижи
- Выборы мэра столицы: предварительные результаты
- Андрей Нэстасе выиграл выборы мэра Кишинева
- 28-летняя девушка чудом спаслась от бойфренда, передав ветеринару записку с просьбой о помощи
- В Англии женщина запечатлила призрака, который прятался за спиной её сына
- Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой в старом холодильнике на улице
- Внутрипартийные кланы, интриги и разочарование - члены "Нашей партии" покидают её
- Мать мальчиков, утонувших в Оргеевском районе, поговорила с журналистами
- В Афганистане найден живым сбитый советский летчик
- Продлен срок действия молдавских загранпаспортов
- "Перезимовали зиму, перезимуем и лето": российские регионы замело снегом
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вас будут волновать вопросы материального характера. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei