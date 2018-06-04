Под Нижним Тагилом массово погибают стрижи

На трассе под Нижним Тагилом местные жители обнаружили десятки стрижей. Проезжающие мимо автомобилисты 3 июня рассказали, что некоторые из птиц не погибли, но были очень истощены.

Многие птицы летели так низко, что их сбивали машины, или же они сами ударялись об автомобили, передает tjournal.ru.

Некоторые водители подбирали птиц, чтобы спасти. Один из местных жителей рассказал, что когда подбирал птиц, они были очень холодными, но приходили в себя в машине со включенной печкой.

Зоолог Юлия Хатыпова объяснила агентству «Все новости», что птицам не хватило еды и они погибли от голода. Хатыпова добавила, что кратковременные холода стрижам не страшны. К мору привело именно отсутствие пищи из-за заморозков.

"Обычно стрижей можно увидеть в мегаполисе. Это планирующая птица, способная питаться в полёте – ловить мошек и комаров. Но сейчас мы наблюдаем этих пернатых за городом, в лесах, на равнинах. Это вынужденное перемещение: в самом Нижнем Тагиле практически не видно насекомых из-за устойчивых и непривычных для этого времени холодов. В районе Монзино стрижи пытались найти пищу в водоёме, где достаточно тепло и есть жизнь. Там ещё могли быть насекомые, но этого объёма для большой популяции птиц было недостаточно, и они погибли, жестоко обманувшись", - рассказала зоолог.

Специалисты рассказали, как можно спасти ослабших птиц. Для этого стрижа нужно перенести в тёплое место и подкормить фаршем. Некоторые советуют кормить птиц сверчками или тараканами и не отпускать до наступления тёплой погоды.