Ученые обнаружили простой способ продлить жизнь

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что ходьба в быстром темпе значительно снижает риск смертности. При этом тренируется и укрепляется сердце — сильней, чем при обычной ходьбе, а каких-то чрезмерных усилий прилагать не надо. Это делает быструю ходьбу одним из самых полезных упражнений.

В результате такой активности риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 25%, что больше на 5%, чем при обычной ходьбе. И хотя это всего 5%, они могут играть решающую роль, особенно в пожилом возрасте, передает Моя планета.

«Нам удалось выяснить, что ходьба в быстром темпе позволяет значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить вероятность преждевременной смерти», — заявил ученый Эммануэль Стаматакис.