Первая леди США не будет сопровождать Трампа на встрече с Ким Чен Ыном

Меланья Трамп не поедет с супругом на саммит «Большой семерки» в Канаде и встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на ее представителя Стефани Гришэм.

По ее словам, Меланья останется дома и будет заниматься организацией различных мероприятий. В их числе — пикник на лужайке президентской резиденции для конгрессменов и их семей, а также празднование Дня независимости.

«Всю прошлую неделю она участвовала во встречах с персоналом и продолжит эти встречи на этой неделе. Мы занимаемся работой над инициативами и долгосрочным планированием таких мероприятий, как пикник для членов Конгресса и 4 Июля», — рассказала Гришэм.

Первая леди не появлялась на публике с 10 мая. Она перенесла операцию на почках. Трамп сообщил, что его супруга хорошо себя чувствует. О своем состоянии здоровья Меланья также написала в Twitter, пишет 360tv.

Двухдневный саммит в Канаде запланирован на 8 июня. Встреча в Сингапуре намечена на 12 июня.