Представители визуальной соцсети Instagram рассказали журналистам ведущих американских IT-изданий о том, как на самом деле работает алгоритм, определяющий последовательность показа публикаций друзей в ленте пользователя. О том, как Instagram выбирает, что показывать в ленте первую очередь, пишет TechCrunch.
Менеджеры сервиса настаивают, что отказ от хронологической ленты пошел Instagram на пользу. До перехода на алгоритмическое формирование ленты люди не видели 70% постов тех аккаунтов, на которые подписаны, и пропускали половину публикаций своих друзей. Теперь же каждый из 800 млн пользователей приложения видит порядка 90% того, что отправляют в Instagram их ближайшие друзья, передает Вести.ру.
Ответственность за порядок фото и видео в ленте Instagram несут алгоритмы машинного обучения. Причем принимаются в расчет несколько индивидуальных факторов, так что у двух пользователей, подписанных на одни и те же аккаунты, ленты могут быть разными. Вот какие факторы влияют на показ в ленте Instagram:
- Интерес. Instagram пытается предсказать, насколько интересна будет пользователю та или иная запись. Интерес вычисляется на основе взаимодействия пользователя с аналогичными записями в прошлом; кроме того, машинное зрение пытается "понять", что именно показано на фото или видео.
- Давность публикации. Публикации, сделанные в последние несколько дней, показываются в ленте раньше, чем сделанные неделю назад.
- Взаимоотношения. Сервис пытается установить, насколько тесно вы общаетесь с автором поста. Например, на близкие отношения могут указывать ваши комментарии к прежним постам того же аккаунта или если вы ранее были отмечены в публикациях вместе с автором.
Помимо этих трех ключевых факторов, влияющих на порядок пока публикаций в ленте Instagram, алгоритм принимает в расчет еще три дополнительных сигнала:
- Частота. В зависимости от того, как часто вы открываете приложение, сервис будет пытаться показать лучшие записи за время, прошедшее с последнего момента активности в Instagram.
- Число подписок. Если пользователь подписан на много аккаунтов, Instagram будет выбирать записи для показа из более широкого круга авторов, поэтому публикации отдельных пользователей могут показываться реже.
- Продолжительность сеансов. Алгоритм также учитывает, сколько времени человек обычно проводит в приложении. Тем, кто запускает Instagram на пару минут, показываются лучшие публикации. Тем же, кто листает ленту дольше, могут подобрать для показа что-то менее очевидное.
Представители принадлежащего Facebook сервиса также опровергли некоторые из мифов, связанных с работой алгоритмов Instagram. Так, они настаивают, что не прячут никакие публикации: если вы будете листать достаточно долго, вы увидите всё, что запостили все, на кого вы подписаны. Кроме того, Instagram по умолчанию не отдает предпочтения фото или видео, но если вы чаще просматриваете ролики, их доля в ленте станет больше, а если никогда их не запускаете, то их будет мало.
Также утверждается, что алгоритм никак специально не поощряет пользователей, активно использующих "истории" или прямые трансляции, и не "наказывает" тех, кто постит слишком часто, использует слишком много хэштегов и т.п.
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