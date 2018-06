Бывший Супермен изменился до неузнаваемости

Когда-то актёр Дин Кейн был известен всему миру благодаря роли Супермена, которая принесла ему славу в 90-х годах. Однако вскоре артист, снявшийся в телесериале "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", пропал из виду, сообщает The Sun.

И вот папарацци удалось его заснять во время прогулки по Вашингтону в День поминовения. 51-летний актёр выглядел вполне счастливым и расслабленным, несмотря на прибавившийся вес.

После оглушительного успеха Кейн, известный по роли Кларка Кента, открыл продюсерскую компанию Angry Dragon Entertainment, которая продюсировала телесериал Ripley’s Believe It or Not! Какое-то время он продолжал сниматься в фильмах, но эти роли уже никому не запомнились.

Последний раз, когда Кейн был в кругу внимания, это когда стало известно о его романе с коллегой по съёмочной площадке, пишет life.ru.