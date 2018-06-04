В Японии пару дынь продали за рекордные $29,5 тыс

Рекорд был установлен на аукционе в городе Саппоро. "Золотые" дыни приобрёл глава компании Hokuyu Pack Синья Нода, сообщает Daily Mail.

Покупатель пояснил, что намеренно заплатил за фрукты безумные 3,2 миллиона иен ($29,5 тыс.) — таким образом Синья Нода решил отметить 30-летний юбилей своей компании.

Две премиальные дыни Юбари будут демонстрироваться публике до конца мая, а затем их разрежут на дольки и угостят гостей Hokuyu Pack.

Отметим, что в Японии дыни Юбари считаются статусным продуктом — в этом смысле их можно сравнить с дорогим вином. Как правило, их покупают в качестве подарка для близких друзей или деловых партнёров. В прошлом году аналогичные дыни ушли с молотка за 1,5 миллиона иен, сообщает life.ru.