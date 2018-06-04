Жительницу Канады Викторию Эмброуз оштрафовали на $400 за использование смарт-часов Apple Watch за рулём.
Женщина не среагировала на появление зелёного света на светофоре и продолжила стоять. Полицейский заметил, что в это время она смотрела в экран смарт-часов, сообщает life.ru.
В Канаде есть статья, по которой использование любой цифровой электроники во время вождения запрещено. По ней полицейский направил дело в суд.
Эмброуз попыталась оправдаться тем, что просто посмотрела на время. Суд отклонил показание и признал женщину виновной: по мнению юристов, узнать время можно гораздо быстрее.
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