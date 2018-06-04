Двухметровый астероид взорвался над Африкой

Астрономы НАСА открыли на минувших выходных небольшой околоземный астероид, 2018 LA, за несколько часов до того, как он сгорел в атмосфере Земли и взорвался в небе над Африкой, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Этот астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который мы нашли до того, как он столкнулся с Землей. Вдобавок, нам лишь во второй раз удалось предсказать то что подобное небесное тело упадет на нашу планету задолго до того как это произойдет в реальности", — заявил Пол Чодас из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

После падения челябинского метеорита в феврале 2013 года НАСА, "Роскосмос" и другие космические агентства мира активно работают над разработкой систем обнаружения астероидов еще до подлета к Земле, и задумываются о создании средств "космической обороны". Год назад специалисты НАСА представили публике систему Scout, способную находить относительно небольшие астероиды диаметром в 30 метров за несколько дней до их сближения с Землей. Как рассказывает Чодас, на этих выходных данная система прошла экстремальную проверку, далеко выходящую за рамки "возможного", обнаружив крайне небольшой и тусклый астероид 2018 LA, двигавшийся по траектории столкновения с нашей планетой, передает РИА Новости. По словам представителей НАСА, он был обнаружен при помощи автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey в ночь с пятницы на субботу, когда он еще находился за орбитой Луны, на достаточно большом расстоянии от Земли. Данные по его орбите были обработаны алгоритмами Scout в центре планетарной обороны НАСА, и затем переданы другим астрономам для повторной проверки.

Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и предсказать, что он действительно столкнется с нашей планетой, а также вычислить примерное время и место падения – юго-восточная Африка, примерно восемь часов вечера по Москве.

Как и предсказывали астрономы, астероид сгорел в верхних слоях атмосферы и взорвался в указанное время, что успели снять на камеры тысячи жителей Ботсваны и других стран Африки, расположенных рядом с этим космическим "фейерверком".