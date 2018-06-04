SpaceX перенесла дату первого туристического полета вокруг Луны

Основатель компании SpaceX Илон Маск продлил дату полетов на Луну до 2019 года из‐за технических и производственных проблем. Об этом сообщил Wall Street Journal.

Как сообщается в материале, точная дата пока держится в секрете, но вероятность того, что она будет окончательной, очень высока. Задержка обусловлена 40% снижением запусков крупных коммерческих спутников из-за спада производственных заказов и контрактов. SpaceX также сталкивается с падением рыночного спроса на свою тяжелую ракету Falcon — новейшую и самую большую пусковую установку компании.

Первые туристические рейсы на Луну Маск анонсировал еще в 2017 году. До конца 2018 года SpaceX собиралась отправить двух космических туристов вокруг Луны и обратно на Землю с помощью автоматизированной капсулы Dragon, запущенной самой мощной ракетой компании — Falcon. Информация о том, кто является пассажирами, не разглашалась, но в компании заявили, что депозит уже внесен и началась подготовка к медицинским тестам и обучению полетов.

Но график просел, и после этого SpaceX сообщила, что первый испытательный полет запланирован на дату не ранее декабря 2018 года, не исключая впрочем, того, что срок может сдвинуться на 2019 год, пишет 360tv.