Муниципальные предприятия Бельц нарушают трудовое законодательство

Нарушение трудового законодательства в Бельцах - обычная практика. Причем права работников нарушают в том числе муниципальные предприятия. А отстоять свою правоту оказывается крайне сложно. Об этом в интервью для gzt.md рассказал глава Регионального территориальной инспекции труда Сергей Струль.

По его словам, самые очевидные примеры нарушения прав сотрудников можно встретить прямо не бельцских улицах. Будь то уборка снега, где с открытых кузовов грузовых машин работники муниципальных предприятий вручную, лопатами посыпают дорогу песком. Или сверхурочная работа коммунальных служб, которая впоследствии не оплачивается соответствующими муниципальными предприятиями.

"Администрация, которая обязана об этом знать, обязана ему об этом сообщить, просто и легкомысленно надеется избежать неблагоприятного сценария. Директора муниципальных предприятий думают, что все обойдётся, а потом люди гибнут. Или получают тяжелые травмы, увечья, инвалидность", - заявил в интервью начальник региональной территориальной инспекции труда Сергей Струль. По словам Струля, даже когда работник знает о своих правах и пытается их отстоять в суде, инстанции, чаще всего устанавливают правоту работодателя.

"Один из руководителей крупного муниципального предприятия, когда на неё был составлен протокол, высказалась в суде, что она не понимала, что подписывала. Вот у меня на руках решение суда, в котором этот руководитель заявляет, что не понимает, что подписала, и бельцкий суд на этом основании её прощает. Она как бы не знала государственного языка, переводчика не было, как директор предприятия документы подписывала просто так, а оказалось, что они с нарушением закона", - рассказал Струль