Массовое ДТП в Одессе: водитель разбил семь автомобилей

Утром в понедельник, 4 июня, в Суворовском районе Одессы неустановленный лихач разбил семь припаркованных автомобилей. Об этом сообщает местное издание Думская.

"Инцидент произошел в 4 часа утра на пересечении улиц Сахарова и Марсельской. С места происшествия виновник скрылся вместе с автомобилем", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что водитель предположительно ехал на Toyota Camry.

Что касается разбитых автомобилей, то часть из них не подлежит восстановлению.