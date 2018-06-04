Не дотянули: кинокритики назвали сериалы с самыми плохими финалами

Кинокритики USA Today составили рейтинг популярных сериалов с самыми плохими, неинтересными или нелогичными финалами. Портал также привел перечень телешоу с лучшими концовками.

Лидером антирейтинга стал ситком «Как я встретил вашу маму». В финале Тэд (Джош Рэднор) неожиданно возобновляет отношения с Робин (Коби Смолдерс), несмотря на то, что на протяжении многих эпизодов их дружба демонстрировала явную токсичность. По мнению критиков, «Как я встретил вашу маму» — пример сериала, создатели которого упорно следовали заранее распланированному сюжету, но в данном случае делать этого не стоило.

На втором месте оказался ситком «Сайнфелд». Авторы антирейтинга раскритиковали нелогичное решение шоураннеров попросту посадить всех главных персонажей в тюрьму. На третьей строчке — «Остаться в живых», в котором герои мистического сериала внезапно оказываются в чистилище.

В перечень также попал триллер «Декстер», окончившийся странным решением главного персонажа (Майкл С. Холл) подстроить свою смерть и стать лесорубом, и сериал «Зачарованные», хэппи-энд которого кинокритики посчитали слишком слабым по сравнению с концовкой седьмого сезона, передает Лента.ру.

Лидером списка телешоу с лучшими концовками стала драма «Клиент всегда мертв». В топ-5 также вошли финалы сериалов «Ньюхарт», «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш» «Мэри Тайлер Мур» и «Звездный крейсер Галактика».