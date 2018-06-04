Жители Кишинева стали свидетелями солнечного гало. ФОТО

Жители Кишинева сегодня наблюдали необычное оптическое явление - солнечное гало. В частности, очевидцам удалось запечатлеть радугу вокруг солнца, находясь на Буюканах.

Гало - атмосферное явление, происходящее в результате дисперсии света в кристаллах льда. Как правило, оно возникает с появлением тонких перистых облаков на небе (на высоте около 6 км), которые преломляют солнечные лучи.

Гало бывают разнообразными: они могут иметь вид радужных (в случае преломления) или белых (при отражении) полос, пятен, дуг и кругов на небесном своде.