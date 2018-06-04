Microsoft показал, как может выглядеть складной смартфон

Дизайнер Гарри Ким продемонстрировал на видео, как может выглядеть смартфон Microsoft с двумя дисплеями. Рендер был создан на основе слухов о девайсе Surface Phone, передаёт Onmsft.

Судя по видео, Surface Phone оснащён двумя складываемыми дисплеями. В сложенном состоянии аппарат выглядит как обычный смартфон с одним экраном. Девайс раскладывается как книжка, размеры дисплея увеличиваются вдвое. Пользователь сможет использовать аппарат как в обычном режиме, так и в режиме планшета. Устройство работает под управлением Windows 10.

Слухи о том, что Microsoft работает над складываемым смартфоном Surface Phone, ходят уже не первый год. Пока на рынке представлено очень мало устройств с подобным форм-фактором. Одним из таких гаджетов является экспериментальный ZTE Axon M с двумя дисплеями, выпущенный осенью прошлого года, пишет life.ru.