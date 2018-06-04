В Китае нашли способ, как охладить панд с помощью деревянных зонтиков и мороженого

В зоопарке Гуанчжоу пандам насыпали горы льда, в которых они с удовольствием прохлаждаются. Также им дают мороженые фрукты. В бассейны наливают холодную воду и закрывают участки территории зонтиками. А еще используют генераторы тумана и увлажнители воздуха, сообщает CGTN.

Панды с удовольствием лежат на кучах льда и грызут «бамбуковое мороженое». В Китае сейчас очень жарко, эти животные плохо переносят высокие температуры и могут получить сердечный приступ при температуре +28 °С. «Моя Планета» публиковала очень милые фото панд из заповедника в Чэнду, пишет moya-planeta.

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