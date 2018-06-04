В Италии нашли самое старое оливковое масло, ему 4 тысячи лет

Археологи обнаружили осколки нескольких керамических кувшинов на раскопках в Кастеллуччо на Сицилии еще в 1990-ых годах, однако они были исследованы только недавно. Специалисты из археологического музея Сиракуз собрали более 400 осколков и восстановили кувшины.

Оказалось, что это были большие емкости высотой в метр с ручками по бокам. Затем исследователям удалось найти органические остатки, содержащие олеиновую и линолевую кислоту — признаки оливкового масла.

LiveScience приводит слова историка из Южно-Флоридского университета Дэвида Танаси: «Полученные результаты — это первое химическое доказательство производства оливкового масла в конце третьего-начале второго тысячелетия до н.э. Ранее считалось, что масло начали систематически производить гораздо позже». До этого самое раннее итальянское масло датировалось XII веком до н.э. Самые старые останки оливкового масла были найдены в Израиле, им от 6 000 до 8 000 лет, пишет moya-planeta.