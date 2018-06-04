Стартовала экзаменационная сессия для выпускников гимназий

Выпускники 9-го класса сегодня сдали первый экзамен. Речь идет о тестировании по румынскому языку и литературе.

К выпускным экзаменам для 9-х классов было допущено 30 411 учащихся из 1 111 учебных учреждений. 7 июня запланирован экзамен по математике, 11 июня – по языку обучения и последний экзамен пройдет 14 июня по истории румын и всемирной истории, передает Молдпрес.

Экзамены на степень бакалавра начнутся завтра, 5 июня, с экзамена по Румынскому языку и литературе (для иноязычных). 8 июня состоится экзамен по языку обучения для реального, гуманитарного, художественного и спортивного профилей, а 12 июня - по иностранному языку.

15 июня, выпускники реального профиля будут сдавать экзамен по математике, выпускники гуманитарного профиля – по истории румын и всемирной истории. Выпускники учебных заведений со спортивным или художественным уклоном будут сдавать экзамен по профильному предмету. 19 июня состоится экзамен по выбору. Последний экзамен запланирован на 22 июня, по украинскому, болгарскому и гагаузскому языку и литературе.