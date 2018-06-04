Ученые разгадали секрет установки "шляп" на истуканах с острова Пасхи

Установка гигантских статуй (моаи) на острове Пасхи в Чили долгое время оставалась загадкой для ученых. Не меньший интерес вызывала установка своеобразных красных "шляп" (пукао) на их головах.

Исследователи долгое время склонялись к мнению, что для их транспортировки и установки требовалось огромное количество людей — по аналогии с Египтом и Китаем.

Новейшие исследования доказали обратное. Основываясь на общих физических особенностях пукао, археологических документах и физических законах, ученые предположили, что для того, чтобы «надеть» шляпы на головы истуканам, статуи располагали под наклоном. Затем пукао по протянутым рампам катили на головы истуканам несколько человек. Это открытие позволило ученым сделать вывод, что их возведение не требовало централизованного надзора со стороны властей и большого количества строителей. Что касается самих статуй, то, по мнению ученых, породы, из которых они сделаны, давали возможность моаи выпрямиться при наклоне. Это, в свою очередь, позволяло передвигать их «шажками» на довольно большие расстояния без серьезных затрат на ресурсы. Для этого требовался лишь труд небольшого числа людей.

Гигантских истуканов-моаи на острове Пасхи оставила после себя цивилизация полинезийцев, которая существовала там две тысячи лет назад. По мнению ученых, они олицетворяют предков и родичей древних жителей острова. Причиной исчезновения цивилизации на сегодняшний день считается истощение ресурсов, в том числе истребление лесов и животных, а также вызванная этим война между аборигенами.

Из-за того, что культура вымерла еще до прибытия человека, для ученых до недавнего времени оставалось загадкой то, как древним строителям удалось взгромоздить на головы многотонных статуй каменные красные «шляпы» — пукао. Загадку осложнял тот факт, что они сделаны из разных вулканических пород, которые находятся в разных частях острова, что еще больше затрудняет транспортировку, сообщает 360tv.