Новая жертва "моста глупости" в Петербурге. ФОТО

Что только ни пытаются сделать чиновники, чтобы предотвратить аварии под мостом в Петербурге, который уже на всю страну стал известен как "мост глупости": и плакат повесили с надписью "Газель" не проедет", и знаки предупреждающие установили, и даже яму предложили вырыть. Однако водители "Газелей" продолжают пытаться проехать под путепроводом на "авось".

Несколько дней назад там застряла "юбилейная" 150-я машина, а в минувшие выходные "Твиттер" этого моста зафиксировал очередной рекорд глупости: под ним пыталась проехать "Газель", на которой был установлен биотуалет, передает Вести.ру.

Что из этого вышло – на кадрах, размещенных в микроблоге петербургского "моста глупости".