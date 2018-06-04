Циклон превратил пустыню в край озер

В конце мая Аравийский полуостров оказался во власти сильнейшего циклона. Одним из его итогов стало затопление пустыни.

Шторм Мекуну, 21 мая сформировавшийся у побережья Аравийского полуострова, был классифицирован как мощный тропический циклон. В результате стихийного бедствия погибло минимум 10 человек, еще 40 считаются пропавшими без вести. Мощными дождями оказались залиты не только дороги и улицы в населенных пунктах: полноводной стала и пустыня Руб-эль-Хали, передает nat-geo.ru.

Она находится на территории Йемена, Омана, ОАЭ и Саудовской Аравии, занимая южную треть Аравийского полуострова. Годовая сумма осадков здесь составляет около 35 мм, испаряемость выше 2000 мм, что делает ее одной из самых засушливых пустынь мира. И хотя после обильных дождей здесь иногда формируются небольшие временные водоемы — нынешний объем является рекордным за 20 лет.