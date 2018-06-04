В России вступили в действие черные списки авиапассажиров

Сегодня в России вступил в силу закон, разрешающий авиакомпаниям составлять черные списки авиадебоширов и отказывать им в повторной перевозке.

Согласно принятым поправкам в Воздушный кодекс, авиабилет может быть аннулирован авиакомпанией в одностороннем порядке, если пассажир внесен в черный список, передает nat-geo.ru.

Попасть в черный список можно за невыполнение пассажиром самолета законных распоряжений командира воздушного судна (часть четыре статьи 11.17 КоАП) или за хулиганство (статья 213 УК), или за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (статья 267.1 УК РФ).

Перевозчик должен включить дебошира в черный список в течение 30 дней после получения решения суда о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолета. В этом списке человек будет находиться в течение одного года после вступления в силу постановления о наложении административного наказания.

Авиакомпания будет обязана пустить на борт «черносписочного» пассажира только в нескольких случаях: если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете.

Также отказать в продаже билета нельзя будет, если хулиган направляется к месту лечения и обратно, либо если он сопровождает инвалида к месту лечения, либо едет на похороны родственника. Все эти причины должны быть подтверждены документально, иначе билет продан не будет.

Кроме того, перевозчик обязан уведомить пассажира о том, что он включен в черный список.