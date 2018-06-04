Украина: подросток убил 13-летнюю приятельницу после дискотеки

Во время ссоры 14-летний подросток убил 13-летнюю девушку в Днепропетровской области. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Убийство произошло около часа ночи 2 июня. Полиция установила, что 1 июня вечером 13-летняя девушка ушла на дискотеку, после чего родители потеряли с ней связь. Позже тело несовершеннолетней обнаружили местные жители, передает korrespondent.net.

В совершении преступления правоохранители заподозрили 14-летнего парня, жителя этого же поселка. Было установлено, что подростки ушли вместе с дискотеки. На берегу пруда между ними произошел конфликт, в результате которого парень убил девушку.

3 июня юноше сообщили о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном убийстве. Парня задержали и поместили в изолятор временного содержания. По информации правоохранителей, ранее подозреваемый в убийстве уже привлекался к уголовной ответственности за завладение скутера.