Ученые из Южной Кореи и США создали "нервную систему" для роботов. С ее помощью машины смогут почувствовать прикосновение.
Система представляет собой сенсоры, которые размещаются под «кожей» роботов. Датчики ощущают прикосновение и передают сигнал в «мозг» робота, который анализирует полученную информацию, выбирая подходящую реакцию и ответное действие.
Разрабатывали новшество специалисты из Сеульского национального университета и Стэнфордского университета.
В своей статье для журнала Science один из разработчиков профессор Чжэнань Бао рассказал, что система подражает нервной системе человека, пишет Известия.ru.
"Робот станет более похожим на человека в плане реагирования на внешние раздражители и ответные действия, запрограммированные в нем", –отметил ученый.
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