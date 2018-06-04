Пилоты российской авиакомпании провалили проверку на алкоголь перед рейсом

Пилотов «Победы» уволили после того, как они попытались выполнить рейс из Сургута в Махачкалу в состоянии алкогольного опьянения, объявила авиакомпания.

«Они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», — цитирует «Интерфакс» заявление генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова.

Глава «Победы» отметил, что из-за того, что медицинское освидетельствование на алкоголь в Сургуте было проведено с нарушением процедуры, авиакомпания «была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье».

Калмыков пообещал, что «Победа» будет добиваться «внесения в законодательство жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли», передает meduza.io.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что состояние алкогольного опьянения было обнаружено у пилотов «Победы», вылетавших из Сургута в Махачкалу, 26 мая. Во время проверки, по данным Mash, у 37-летнего капитана воздушного судна было обнаружено 0,41 промилле, а у его 29-летнего напарника — 0,74 промилле. Пилотов, сообщал телеграм-канал, на рейсе в Махачкалу пришлось заменить экипажу, который недавно прилетел в Сургут из Москвы и не успел отдохнуть положенное по правилам время. Попавшиеся на употреблении алкоголя пилоты, утверждал Mash, на следующий день были допущены к рейсу из Сургута в Москву.