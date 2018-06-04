Учёные: голос женщины после рождения первого ребёнка меняется на целый год

Голоса женщин после рождения их первого ребёнка меняются на целый год, выяснили учёные из Сассекского университета.

Британские специалисты в течение десяти лет анализировали голоса женщин: пять лет до родов и пять лет спустя. Участницами исследования стали 20 матерей и 20 женщин, которые никогда не рожали детей (последние вошли в контрольную группу).

Исследователи работали с записями голосов представительниц прекрасного пола, сделанными во время их разговоров с другими взрослыми людьми. Во время таких бесед участницы свободно обсуждали какую-либо тему.

Отмечается, что авторы работы намерено анализировали такие записи, а не общение матерей с детьми. Не секрет, что родители могут специально изменять высоту голоса при разговоре с новорождёнными и младенцами.

Как уже отмечалось выше, архив аудио включал разговоры, записанные до, во время и после беременности. В общей сложности специалисты работали с 634 записями (они продолжались 277 минут).

Оказалось, что голоса молодых матерей после беременности становились гораздо ниже и более монотонными.

Примечательно, что средняя высота голоса женщин после рождения первенца снизилась более чем на пять процентов: примерно на 15 Гц, или 1,3 полутона.

Максимальная же высота голоса женщин после беременности в среднем была ниже на 44 Гц, или 2,2 полутона.

Как пишут авторы работы, подобная "вокальная маскулинизация" не связана со старением, так как уже через год голос возвращается к нормальным показателям, сообщает vesti.ru.

Исследователи предложили несколько объяснений происходящих перемен. Так, ведущий автор исследования доктор Касия Писанская из Школы психологии при Сассекском университете считает, что такие удивительные перемены могут происходить из-за гормональных изменений, которые имеют место после рождения ребёнка. К слову, более ранние работы показали, что голоса женщин могут изменяться в течение всего репродуктивного периода: во время овуляции он может слегка повышаться, а после менопаузы понижаться.

Известно, что после беременности резко снижаются уровни ключевых половых гормонов, что может определять перемены в голосе, говорит Писанская.

Есть и другое предположение. "Предыдущие исследования показали, что люди с низким голосом обычно считаются более компетентными, зрелыми или даже доминирующими. Так что, возможно, женщины, сталкиваясь с новыми проблемами воспитания, изменяют свои голоса, чтобы звучать более авторитетно", — рассуждает психолог.

Кроме того, новоиспечённые матери часто страдают от повышенной умственной и физической усталости, у них также часто происходят изменения в настроении и самоощущении. "Такие перемены могут отражаться в их голосах, хотя, учитывая всё, что мы знаем о влиянии гормонов и социального контекста на высоту голоса, маловероятно, что этот эффект вызван только усталостью", — говорит Писанская.